في زيارة رسمية.. السيسي يصل جيبوتي لبحث التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:29 صباحاً - حل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء بأراضي جمهورية جيبوتي، في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة دبلوماسية تهدف لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتبادل الرؤى حول مستجدات الساحة الإقليمية.

ومن المقرر أن يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاءً ثنائيًا مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، حيث سيناقش الجانبان سبل تطوير الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث آليات التنسيق فيما يخص القضايا المتعلقة بالبحر الأحمر والقرن الإفريقي.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين القاهرة وجيبوتي، التي تتسم بالتقارب السياسي والمصالح المشتركة، ويُنتظر أن تشهد المباحثات دفعًا جديدًا لمسار التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة.