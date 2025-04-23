نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد تطوير شامل وربطها بالأورمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة "حدائق"، المتخصصة في تشغيل وتطوير الحدائق والمنشآت الترفيهية، عن الموعد الرسمي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد الانتهاء من أعمال التطوير ودمجها مع حديقة الأورمان، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء واحدة من أعرق الحدائق في الشرق الأوسط والعالم.

افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة في سبتمبر 2025

أكدت الشركة المسؤولة عن إدارة المشروع أن الافتتاح الرسمي لحديقة الحيوان سيكون في سبتمبر 2025، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التطوير الشامل التي شملت البنية التحتية والمرافق والخدمات، إلى جانب عملية الربط المباشر بينها وبين حديقة الأورمان النباتية، عبر نفق حديث يسهل حركة الزوار ويوفر تجربة ترفيهية متكاملة.

خطة تطوير شاملة بأيدي خبراء عالميين

كشفت الشركة عن أن عملية التطوير تمت بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين والخبراء الدوليين، لضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية في رعاية الحيوانات، وتحسين البنية التحتية للحديقة، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري للمكان، الذي يمثل تراثًا ثقافيًا وسياحيًا مهمًا.

أبرز معالم حديقة الحيوان التاريخية

شملت خطة التطوير إعادة ترميم المعالم الأثرية الثمانية داخل الحديقة، ومنها:

كوبري إيفل الشهير.

القاعة اليابانية التي تمثل الطابع المعماري الفريد.

القاعة الملكية التي كانت شاهدة على عصور ملوك مصر.

جزيرة الشاي والجبلاية التي تُعد من أبرز مناطق الجذب.

المتحف الحيواني الذي يضم مقتنيات نادرة ومحنطات تاريخية.

كما تم تصميم ممرات جديدة تربط بين أقسام الحديقة المختلفة وتُسهل التنقل بين المناطق الحيوانية والنباتية.

ربط حديقة الحيوان بالأورمان

تم إنشاء نفق حديث لربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان، ما يمنح الزوار تجربة تنقل مرنة وسلسة بين الطبيعة الخضراء والنباتات النادرة في الأورمان، والحيوانات المتنوعة في حديقة الحيوان، مما يجعل منها وجهة ترفيهية متكاملة ومناسبة للعائلات والسياح.

إعادة الحديقتين إلى الخريطة السياحية

أوضحت الشركة أن المشروع يسعى لإعادة حديقتي الحيوان والأورمان إلى الخريطة الترفيهية والسياحية في مصر، لا سيما مع قرب موسم الأعياد والمناسبات القومية، حيث تُعد حديقة الحيوان واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للمواطنين والزوار منذ عقود.

حديقة الحيوان.. تاريخ عريق ومكانة عالمية

تُعد حديقة الحيوان بالجيزة من أقدم حدائق الحيوان في العالم، حيث تأسست في عهد الخديوي إسماعيل، وتغطي مساحة 112 فدانًا، وتضم أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بالإضافة إلى 186 نوعًا من الثدييات والزواحف والطيور، مما يجعلها ثالث أقدم حديقة حيوان على مستوى العالم.