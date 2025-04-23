نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس الشرقية لمتابعة انتظام الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الشرقية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.

وتأتي الجولة ضمن خطة الوزارة لمتابعة الأوضاع الميدانية بشكل مباشر، والتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بانضباط اليوم الدراسي وتفعيل الأنشطة التعليمية، وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين داخل الفصول.

وتفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية، واطّلع على مستوى التفاعل بين الطلاب والمعلمين، كما استمع إلى شرح بعض الدروس، وناقش الطلاب حول مدى استيعابهم للمناهج، مشددًا على أهمية التركيز على الفهم وتنمية المهارات بدلًا من الحفظ والتلقين.

كما حرص وزير التعليم خلال جولته على التأكيد بضرورة الانضباط، وتطبيق اللوائح داخل المدارس، موجهًا الشكر لهيئات التدريس التي تلتزم بالمعايير التربوية وتقدم نموذجًا يحتذى به في الأداء داخل المدرسة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة، والوقوف على أية تحديات قد تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع، والعمل على تذليلها لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وجودة في جميع محافظات الجمهورية.