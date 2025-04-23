نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيينات جديدة في تعليم القاهرة.. حركة تنقلات تضم قيادات تعليمية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة تعليم القاهرة عن حركة تنقلات جديدة في صفوف القيادات التعليمية، حيث تم تعيين عدد من الشخصيات البارزة في مناصب مديري الإدارات التعليمية المختلفة.

و تم تعيين منيرة أسامة مديرًا عامًا للشؤون التنفيذية، وأمانى أنور مديرًا عامًا لإدارة الزاوية.

كما تم تعيين ميرفت مصطفى مديرًا عامًا لإدارة المقطم، بينما تولت دعاء رأفت إدارة الشؤون التنفيذية لإدارة الخليفة.

أما هبة إسماعيل فقد تم تعيينها مديرًا عامًا لإدارة القاهرة الجديدة، في حين تولت هند عابدين إدارة الشؤون التنفيذية في إدارة غرب القاهرة.



كما تم تعيين نيفين سعد مديرًا عامًا لإدارة مصر الجديدة، وأمال طنطاوي مديرًا عامًا لإدارة المستقبل.

وفي إطار الحركة نفسها، تم تعيين جيهان عبد الرازق مديرًا عامًا لإدارة بدر، وعاصم سمير مديرًا عامًا لإدارة منشأة ناصر.

كما شملت التعيينات أيضًا خالد حمدان الذي تم تعيينه مديرًا عامًا لإدارة عين شمس، بينما تم تعيين أميرة محسن وكيلة لإدارة الساحل، وهند السيد وكيلة لإدارة الزيتون.

تأتي هذه التعيينات ضمن سعي الوزارة لتحسين الأداء الإداري والتعليمي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمناطق المختلفة في القاهرة.

