وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: القوات المسلحة درع الوطن الحصين

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا خلالها على الولاء المطلق للقوات المسلحة ودعمها الكامل لقيادة الدولة، واستعدادها التام للتضحية من أجل الدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضيه.

نص البرقية: يوم تحرير سيناء سيظل رمزًا للعزة والكبرياء الوطني

وجاء في نص البرقية التي وجهها وزير الدفاع إلى الرئيس السيسي:

"يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى الوطن المفدى بالأمن والاستقرار."

وأكد وزير الدفاع في برقيته أن هذا اليوم العظيم يعد رمزًا خالدًا في ذاكرة الأمة المصرية، ويعكس قوة وصلابة الشعب المصري، وقدرته على اجتياز التحديات وتحقيق المستحيل من أجل حماية الأرض والعرض.

القوات المسلحة تجدد العهد وتؤكد الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وأضاف الفريق أول عبد المجيد صقر في نص البرقية:

"إن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطني يمثل في وجدان كل مصري رمزًا لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبنائه، وقدرتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا وحماية التراب الوطني."

وشدد وزير الدفاع على أن رجال القوات المسلحة، وهم يهنئون الرئيس بهذه المناسبة، يجددون العهد والولاء لقيادتهم الرشيدة، مؤكدين استعدادهم الدائم للدفاع عن كل شبر من أرض الوطن، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في ربوع سيناء، والاقتداء بروح أكتوبر المجيدة.

وتابع قائلًا:

"ليظل رجال القوات المسلحة درعًا قويًا وحصنًا منيعًا يصون الوطن ويدافع عن مقدساته ووحدة وسلامة أراضيه."

تهنئة مماثلة من رئيس الأركان للرئيس السيسي

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير سيناء، مؤكدًا خلالها على فخر القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، وتجديد العهد على حماية الوطن بكل ما يملكون من قوة وجهد وإخلاص.

توجيهات بتهنئة عناصر القوات المسلحة في الداخل والخارج

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر توجيهًا بقيام القيادات المعنية بتهنئة كافة أفراد القوات المسلحة، من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين، بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة المشاركين في قوات حفظ السلام بالخارج، بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وشملت التوجيهات التي أصدرها كذلك الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتقديم التهنئة لكافة عناصر القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تأكيدًا على أهمية هذه المناسبة في ترسيخ قيم الوطنية والانتماء، واعتزاز المؤسسة العسكرية بتضحيات أبطالها من أجل تحرير الأرض والحفاظ على كرامة الوطن.

تحرير سيناء: صفحة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية

وتُعد ذكرى تحرير سيناء، التي توافق يوم 25 أبريل من كل عام، واحدة من أهم المناسبات الوطنية في مصر، إذ استعادت مصر كامل أراضيها في شبه جزيرة سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها عام 1982، بموجب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

ويأتي الاحتفال بالذكرى هذا العام، في ظل ما تشهده مصر من استقرار أمني وتقدم تنموي ملحوظ في سيناء، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة والقيادة السياسية لتعزيز الأمن وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

روح أكتوبر حاضرة في كل مناسبة وطنية

وتؤكد القوات المسلحة في كل مناسبة وطنية، وعلى رأسها ذكرى تحرير سيناء، أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في نفوس أبناء الجيش المصري، وأن القيم العسكرية المتمثلة في الانضباط والتضحية والولاء للوطن هي الركائز التي تبنى عليها العقيدة القتالية للجيش المصري الحديث.