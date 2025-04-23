نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الرئيس السيسي يصل إلى جيبوتي لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة جيبوتي، في مستهل زيارة رسمية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، وبحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

مباحثات مصرية-جيبوتية رفيعة المستوى

من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، حيث تتناول المباحثات سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات الاستثمار، النقل، الأمن البحري، والتبادل التجاري.

كما يبحث الزعيمان الملفات الإقليمية الملحة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ودور البلدين في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة وجيبوتي، والمصالح الاستراتيجية المشتركة.