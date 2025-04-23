نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: إعلان عن مسابقة لمعلمى الحصة الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة في عدد من المدارس التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية بمحافظة الشرقية، لمتابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا، والتأكد من انتظام حضور الطلاب ومدى التفاعل داخل الفصول الدراسية.

الوزير يفتتح جولته بزيارة مدرسة بدر الابتدائية

بدأ الوزير جولته الميدانية بزيارة مدرسة بدر الابتدائية، التي تضم 405 طلاب في المرحلة الابتدائية، حيث تفقد الفصول الدراسية، واطلع على الكثافة الطلابية داخل الفصول، ومستوى تنظيم العملية التعليمية، كما حرص على فحص كراسات الحصة والواجبات المدرسية لقياس مدى الالتزام من جانب المعلمين والطلاب.

وأجرى الوزير حوارًا مباشرًا مع عدد من التلاميذ، استفسر خلاله عن مدى استفادتهم من الشرح المقدم داخل الفصول، ومدى قدرتهم على استيعاب المناهج الدراسية، في إطار حرص الوزارة على التفاعل المستمر مع الطلاب وقياس مستوى التحصيل بشكل عملي.

إشادة بأداء معلمي الحصة وإعلان مرتقب عن مسابقة

خلال جولته داخل المدرسة، التقى الوزير بإحدى معلمات الحصة، حيث أبدى إعجابه الشديد بأدائها المهني داخل الفصل، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه معلمو الحصة في دعم المنظومة التعليمية، لا سيما في المناطق التي تعاني من عجز في الكوادر.

وأكد الوزير في هذا السياق أن الوزارة تستعد للإعلان عن مسابقة جديدة خاصة بمعلمي الحصة خلال الفترة المقبلة، بهدف ضم العناصر المتميزة بشكل رسمي، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة وداعمة لجميع أطراف العملية التعليمية.

متابعة دقيقة للتحصيل والتقييمات بمدرسة رشدي حميد الرسمية

تابع الوزير جولته بزيارة مدرسة رشدي حميد الرسمية للغات، التي تضم 474 طالبًا وطالبة، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، وحرص على التأكد من انتظام الدراسة والتزام الطلاب بالحضور، كما راقب عن كثب سير عمليات التقييم الأسبوعي والاختبارات الشهرية، وتحقق من تنفيذها وفق الجداول المقررة دون تأخير.

وقام الوزير كذلك بإجراء مناقشات تعليمية مع مجموعة من الطلاب للتعرف على مستواهم العلمي ومدى استفادتهم من البرامج التعليمية المقررة، في خطوة تهدف إلى ربط الوزارة بمستوى التحصيل الفعلي داخل الفصول.

وزارة التعليم تواصل خطتها لضبط المنظومة التعليمية

أوضح الوزير أن هذه الجولات المفاجئة تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى ضبط المنظومة التعليمية وتطوير الأداء داخل المدارس الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا غير مسبوق بالمتابعة الميدانية، للوقوف على التحديات بشكل عملي وتقديم حلول فورية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق العدالة التعليمية وتحسين جودة المخرجات التعليمية، وذلك من خلال دعم الكوادر التعليمية، وتحفيز الطلاب على المواظبة والالتزام، وتوفير بيئة مدرسية محفزة تساعد على التفوق والإبداع.

مرافقو الوزير يؤكدون على أهمية المتابعة والتخطيط الاستراتيجي

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، الذي أكد بدوره على أن الجولات الميدانية تسهم في دعم خطط الوزارة نحو التطوير الشامل، وتمكن فرق العمل من تحديد نقاط القوة والضعف داخل المدارس، مما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.

إشادة بمستوى المدارس ودور القيادات المحلية

أعرب الوزير عن رضاه بمستوى الانضباط والتحصيل العلمي داخل المدرستين اللتين زارهما، مشيدًا بدور القيادات المدرسية في إحكام سير العملية التعليمية، وخاصة دور مديرة مدرسة بدر الابتدائية في تنظيم العمل والتنسيق بين المعلمين والطلاب.

وأكد الوزير أن الوزارة ستستمر في تنفيذ جولات مفاجئة على مستوى الجمهورية لمتابعة جميع المدارس، مشددًا على أهمية الرقابة المستمرة والتقييم الفوري، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.