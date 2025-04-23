نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يتفقد مدارس الشرقية في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة مفاجئة صباح اليوم بعدد من المدارس في محافظة الشرقية، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، وضمان تطبيق السياسات التعليمية الجديدة على أرض الواقع.

جولة مفاجئة للاطمئنان على سير العملية التعليمية

تفقد الوزير خلال جولته الميدانية سير الحصص الدراسية وانتظام المعلمين والطلاب، كما اطمأن على توافر الوسائل التعليمية والخدمات الطلابية داخل المدارس.

وشدد على أهمية الحضور المنتظم ومشاركة الطلاب في الأنشطة التربوية التي تنمي قدراتهم وتدعم روح التفاعل داخل الفصول.

تعليمات جديدة من الوزارة للمديريات التعليمية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، شددت خلاله على عدة توجيهات لضبط المنظومة التعليمية وضمان تقديم خدمات تعليمية متميزة، وجاءت أبرز التعليمات على النحو التالي:

إلزام جميع القيادات التعليمية بالتواجد داخل المدارس بشكل دائم لمتابعة حسن سير الدراسة.

حث الطلاب على الحضور والانتظام في العملية التعليمية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المتنوعة.

دعم البرامج العلاجية التعليمية التي تستهدف رفع كفاءة الطلاب والوصول إلى أعلى معدلات التحصيل الدراسي.

تنفيذ الرصد الفوري والدقيق لجميع التقييمات، مع التأكيد على عدم إعادة تقييم الطلاب المتغيبين إلا بعذر قانوني موثق.

تعزيز الانضباط وجودة التعليم

أكدت الوزارة في خطابها أن هذه التعليمات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء داخل المؤسسات التعليمية، وتطبيق الرؤية المستقبلية لتحديث المنظومة، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتحسين مخرجات التعلم في جميع المدارس.