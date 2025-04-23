نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم في مصر الأربعاء 23 أبريل 2025: انخفاض نسبي في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، مشيرة إلى بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد، بعد موجة شديدة الحرارة ضربت أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية.

طقس حار على القاهرة.. وشديد الحرارة جنوبًا

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون:

حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشرقية.

على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشرقية. معتدلًا على السواحل الغربية.

على السواحل الغربية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

على جنوب سيناء وجنوب البلاد. معتدلًا ليلًا على معظم أنحاء الجمهورية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على مناطق متفرقة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شبه جزيرة سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات:

المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 35° م 20° م الإسكندرية 24° م 17° م مطروح 23° م 16° م سوهاج 42° م 23° م قنا 43° م 27° م أسوان 44° م 28° م

تحذيرات الأرصاد للمواطنين