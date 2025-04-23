نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة ستظل دائمًا مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.

وتقدم مدبولي، في برقيته الرسمية، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات، إلى فخامة الرئيس السيسي، معربًا عن تقديره الكبير لما تمثله هذه الذكرى الخالدة من معانٍ وطنية عظيمة، تُجسد تضحيات أبناء مصر البواسل، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن.