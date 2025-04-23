وزير الخارجية والهجرة يلتقي ١٠٠ طالب وطالبة من الجامعات المصرية في لقاء تفاعلي

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مساء أمس الثلاثاء ٢٢ إبريل ٢٠٢٥، لقاء تفاعليا مع ١٠٠ طالب وطالبة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المختلفة، من بينها جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، والجامعة الكندية، والجامعة الألمانية، وجامعة باديا، وجامعة بدر، يأتي ذلك في إطار أنشطة الدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية والهجرة، واستكمالا لجهود الوزارة لتعزيز التواصل مع الطلاب والشباب.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء يأتي استكمالا للفاعليات التي تنظمها وزارة الخارجية والهجرة بهدف تعزيز التواصل مع الشباب، والتي كان آخرها استقبال ٥٠ من طلاب الجامعات من مختلف المحافظات في شهر أكتوبر الماضى والتي شملت جامعات من محافظات القليوبية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسوان، وشمال سيناء، ودمياط، ومطروح، والبحيرة، والغربية، والشرقية، والمنيا، وأسيوط.

وزير الخارجية والهجرة يجرى لقاء تفاعلي مع الطلاب

وأشار المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي، أكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتفاعل المباشر مع الشباب المصري باعتبارهم طاقة الوطن ومستقبله، مشيرًا إلى الحرص على إشراكهم في الحوار حول السياسة الخارجية المصرية خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ولاستيعاب طبيعة الدور الذي تضطلع به الوزارة في حماية المصالح المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية يلتقي عدد من طلاب الجامعات المصرية

وقدم الوزير، خلال اللقاء عرضًا شاملًا حول محددات السياسة الخارجية المصرية، مستعرضًا التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة وأبرزها التطورات في غزة وسوريا والسودان وليبيا والسد الإثيوبي والبحر الأحمر، والتحركات الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها الوزارة في مختلف الملفات، بالإضافة إلى جهود تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الصديقة، فضلا عن دور الوزارة في رعاية المواطنين المصريين بالخارج وما تقوم به من جهود حثيثة لتطوير الخدمات القنصلية.

وقد دار نقاش تفاعلى بين الوزير عبد العاطي، والطلاب، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وأكد على حرص وزارة الخارجية، على الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع الشباب في الجامعات المختلفة بالمحافظات، بما يسهم في رفع الوعي بدور مصر النشط على الساحتين الإقليمية والدولية للحفاظ على المصالح الوطنية.