نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق اختبارات أبريل لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ طلاب صفوف النقل صباح اليوم أداء اختبارات شهر أبريل، والتي تُعد آخر اختبارات الشهور للعام الدراسي الحالي، في محطات التقييم التي تقررها وزارة التربية والتعليم لتتبع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب على مدار العام.



ويؤدي الطلاب في مختلف الصفوف، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، الامتحانات داخل المدارس تحت إشراف الإدارات التعليمية، وسط أجواء هادئة وتنظيمات دقيقة.



وتأتي اختبارات أبريل كمرحلة ختامية لتقييم مستويات الطلاب في الترم الثاني، قبل الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام، والتي من المقرر أن تنطلق في شهر مايو المقبل.



ويشمل الامتحان الشهري أسئلة مبسطة تقيس الفهم وليس الحفظ، بما يتماشى مع أهداف تطوير التعليم وفقًا للنظام الجديد.