نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمالًا وطقس شديد الحرارة جنوبًا اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 23 أبريل 2025، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، يمتد حتى القاهرة الكبرى، وذلك بعد موجة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس اليوم سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الغربية.

أما في جنوب سيناء وجنوب البلاد، فمن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بحركة الرياح، أفادت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح على بعض المناطق، وخاصة سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث ستكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بعدم الاستقرار في حالة الطقس.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، العظمى والصغرى، في عدد من محافظات الجمهورية، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة.

مرسى مطروح: العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة.

سوهاج: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 44 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة.

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما توصي بارتداء ملابس مناسبة لفترات الليل التي تشهد اعتدالًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

يُذكر أن الأجواء الربيعية لا تزال تشهد تقلبات ملحوظة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية لضمان السلامة وتفادي أي تأثيرات مفاجئة لحالة الطقس.