نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- السيسي يتوجه إلى جيبوتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجيبوتية "جيبوتي"، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص القاهرة على توطيد علاقاتها مع الدول الأفريقية، لا سيما الواقعة في منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويعقد الرئيس السيسي خلال الزيارة جلسة مباحثات مهمة مع شقيقه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والبنية التحتية، فضلًا عن التنسيق في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.