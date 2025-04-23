نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يلتقي بمواطني أحياء الهرم وبولاق الدكرور والوراق والدقي ومنشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء لقاء المواطنين الدوري لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والعمل على حلها بشكل جذري ومباشر وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء بحث أبرز الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني أحياء ومدن الدقي والهرم وبولاق الدكرور والوراق ومنشأة القناطر.

وفي بداية اللقاء بحث محافظ الجيزة الشكوى المقدمة مواطن بشارع النيل بحي الدقي لتضرره من قيام شركة حلويات ومخبوزات بالعقار القاطن به باستغلال الجراج والمناور بوضع الأفران والعجانات مما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.

وقد وجه محافظ الجيزة حي الدقي بمراجعة ملف الترخيص وموافقات الحماية المدنية للتأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الفنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وعدم السماح بوجود أي مخالفات.

كما اطلع محافظ الجيزة على الشكوى المقدمة من مواطن بشارع الإمام الشافعي بحي الهرم لتضرره من إعادة بناء سور مخالف وإغلاق الشارع مرة أخرى بعد أن قام الحي بإزالته.

وشدد المحافظ على رئيس حي الهرم بإزالة السور على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف مع المتابعة الدورية لعدم تكرار المخالفة مجددا

كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة موقف المخطط التفصيلي لتغذية المنطقة بمياه الشرب

واطلع المحافظ على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين من قاطني شارع حسين عبد القادر متفرع من شارع حمد ياسين بنطاق حي الهرم وذلك لتضرره من وجود تسريب مياه صرف صحي بشكل كبير أسفل العقارات مما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقارات

وبمراجعة الإجراءات تبين قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بالمعدات اللازمة وتطهير جميع مطابق الصرف الصحي الموجودة بالمنطقة.

وكلف المحافظ مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة خطوط الصرف الصحي للتأكد من عدم وجود تسريبات.

كما كلف المحافظ رئيس حي الهرم بسرعة عرض العقارات محل الشكوى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات حفاظا على أمن وسلامة السكان بالإضافة إلى الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة للارتقاء بمستوى النظافة بالمنطقة.

وشهد اللقاء فحص الشكوى المقدمة من إحدى المواطنات لتضررها من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر للأعمال المخالفة التي تضمنت قيام الجار بضم جزء من المنور إلى شقته بالمخالفة للقانون وذلك بشارع سامي حسن بحي الهرم.

ووجه المحافظ رئيس حي الهرم بالتنسيق مع المكتب الهندسي بعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لوجود كسر بماسورة الصرف الصحي بمنور العقار مما قد يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وبحث محافظ الجيزة الشكوى المقدمة من قاطني شارع سيد حجازي ببولاق الدكرور لتضررهم من مالك المحل المجاور بمساكن أعضاء هيئة التدريس بضم الممر الفاصل بين المحلات بالمخالفة للقانون.

وكلف المحافظ حي بولاق الدكرور بضرورة فحص جميع المحلات الموجودة بالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك من الناحية القانونية ومستندات الملكية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بحارة رشاد أبو زيد لتضرره من حي الوراق بتحرير محضر مخالفة حياله لعدم قيامه بتنفيذ قرار الهدم الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لكون العقار آيلا للسقوط ويستلزم إزالته حتى سطح الأرض.

ووجه المحافظ رئيس حي الوراق بإلزام المالك بسرعة تنفيذ قرار الإزالة الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لما يمثله من خطورة داهمة.

وتنوه محافظة الجيزة أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة الجيزة تستقبل بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية ٣٣٤٦٥٠٤٨

٣٣٤٦٥٠٤٦ وخدمة واتساب على أرقام ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨ التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار أربع وعشرين ساعة والتعامل السريع معها.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.

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