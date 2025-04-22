وكالة الفضاء المصرية تستضيف اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:29 مساءً - بحضور قادة وكالات الفضاء العربية، استضافت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025".

واستقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، رؤساء ومدراء وكالات الفضاء العربية المشاركين في الاجتماع، وهم ممثلى الوكالة السعودية للفضاء، ممثل وكالة الإمارات للفضاء، ممثل للوكالة الفضائية الجزائرية، ممثل للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين، رئيس فريق برنامج الفضاء الوطني ومدير عام السياسات والحوكمة للاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان، المدير العام للمركز الوطني للاستشعار عن بعد بلبنان، رئيس اللجنة الوطنية للفضاء بتونس، مدير المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي بالمملكة المغربية، وممثلة برنامج الفضاء الكويتي.

وأكد صدقى خلال كلمته أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية لتطوير القطاع الفضائي العربي.

من جانبه استعرض الدكتور ناصر الحمادي ممثل الأمانة العامة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، خلال كلمته جدول الأعمال، وتلا ذلك تقديم عروض من الدول المشاركة لاستعراض أبرز المستجدات الوطنية في قطاع الفضاء، تم عرض مستجدات فرق العمل التابعة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، واستعراض خارطة الطريق لعام 2025، قبل أن تختتم أعمال الاجتماع بمناقشة واعتماد عدد من التوصيات الهامة لتعزيز مسيرة التعاون العربي الفضائي.

يأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام الدول العربية بالعمل المشترك نحو مستقبل فضائي مزدهر يخدم التنمية المستدامة ويعزز مكانة المنطقة في مجال الفضاء العالمي.















