نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 بنظامها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواعيد امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 تبدأ يوم الأحد 15 يونيو 2025، حيث تكون أولى المواد الامتحانية هي مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025.

و يأتي امتحان اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو 2025، وهو من المواد الأساسية لجميع الشعب.

و في يوم الخميس 26 يونيو 2025، سيتم إجراء امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم) وتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية في نفس اليوم.

بعد ذلك، في يوم الأحد 29 يونيو 2025، سيخوض الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى، تليه امتحانات الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم) يوم الخميس 3 يوليو 2025.

تنتهي الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو 2025، حيث يتم إجراء امتحانات الأحياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم)، والاستاتيكا والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية لطلاب الشعبة العلمية (رياضة).