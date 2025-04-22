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أحمد جودة - القاهرة - وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة جديدة للطلاب وأولياء الأمور، تتيح لهم تحميل تقييمات الصف السادس الابتدائي عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وجاءت هذه الخدمة لتتيح للطلاب الحصول على تقييماتهم بشكل سريع وآمن، دون الحاجة إلى زيارة المدرسة أو انتظار إشعارات ورقية.

خطوات تحميل تقييمات الصف السادس عبر موقع وزارة التعليم



يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع الإلكتروني moe.gov.eg، حيث يتوجهون إلى قسم "التقييمات" أو "نتائج الطلاب"، ثم يقومون بإدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب. بمجرد التحقق من البيانات المدخلة، تظهر التقييمات الخاصة بالطالب التي يمكن تحميلها بصيغة PDF أو طباعتها مباشرة.

ويعد هذا النظام خطوة كبيرة نحو تسهيل وصول المعلومات التعليمية للطلاب وأسرهم، ويعكس التوجه الجديد نحو التحول الرقمي في التعليم، مما يعزز من الشفافية ويضمن سهولة متابعة التقييمات في الوقت الفعلي.