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طبيب الأهلى: يعلن جاهزية وسام أبو على لمواجهة صن داونز بـ دورى أبطال أفريقيا

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طبيب الأهلى: يعلن جاهزية وسام أبو على لمواجهة صن داونز بـ دورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:32 مساءً - أعلن أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادى تعافى الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية بعد مشاركته فى المران بصورة طبيعة، ليعلن جاهزيته لمباراة صن داونز.

 

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

 

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

 

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو "الفار"، وتعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

 

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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