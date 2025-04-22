مان سيتي ضد أستون فيلا.. انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1 ومرموش يصنع الهدف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:32 مساءً - حسم التعادل الإيجابي 1-1 أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب ضد أستون فيلا، والتي تجمع بين الفريقين حاليا بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 7 عبر البرتغالي برناردو سيلفا من صناعة النجم المصري عمر مرموش، في المقابل تعادل ماركوس راشفورد لأستون فيلا من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: حراسة المرمى: أورتيجا- خط الدفاع: نونيز، دياز، جفارديول، أورايلي- خط الوسط: كوفاسيتش، جيمس ميكاتي، دي بروين، جوندوجان، برناردو سيلفا- خط الهجوم: عمر مرموش.

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز- الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس دين- الوسط: أماو أونانا، أبو بكر كامارا، يوري تيليمانس، جاكوب رامسي- الهجوم: مورجان روجرز، ماركوس راشفورد.

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

وكان من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا الأثنين المقبل، قبل أن تقرر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تقدم موعد المباراة إلى اليوم الثلاثاء، نظرًا لارتباط الفريقين بخوض منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل بملعب "ويمبلي"، حيث يلعب مانشستر سيتي مع نوتنجهام فورست بينما يلتقي أستون فيلا نظيره كريستال بالاس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 58 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع برصيد 57 نقطة.

وبلغت حصيلة عمر مرموش التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هي 6 أهداف، منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي، وإجمالا سجل النجم المصري 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة في 15 مباراة مع الفريق السماوي بمختلف المسابقات.

وسجل عمر مرموش 3 أهداف فى مرمى نيوكاسل، وهدف في شباك برايتون، وهدف أمام ليستر سيتي وهدف آخر أمام كريستال بالاس، بينما سجل هدفًا في شباك بورنموث ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.