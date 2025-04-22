نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| غلق المتحف المصري الكبير في هذا الموعد... تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت غرفة الشركات السياحية، في تعميم رسمي لها، على جميع الشركات العاملة في مجال السياحة، بعدم وضع المتحف المصري الكبير ضمن برامجها السياحية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 مايو 2025م.



وجاء في التعميم، أنه ورد إلى غرفة الشركات السياحية، كتاب من وزارة السياحة والآثار، يفيد بأنه في سياق الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير، فإن الوزارة بصدد تنفيذ عدد من الأعمال اللوجستية، داخل المتحف في الفترة من 15 يونيو وحتى 5 مايو 2025، ونظرًا لما يترتب على ذلك من آثار تشغيلية فبرجاء عدم إدراج المتحف على أي برامج سياحية، خلال تلك الفترة.

المتحف المصري الكبير

المتحف الكبير GEM، وهو أكبر متحف في العالم للآثار، يستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، وبه مباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز ترميم وحديقة متحفية.

اختير موقع إنشاء المتحف بالقرب من أهرام الجيزة، ليقام على مساحة 117 فدان، وتم تصميم الواجهة على شكل مثلثات تنقسم إلى مثلثات أصغر في إطار رمزي للأهرام، وذلك طبقا لنظرية رياضية لعالم بولندي تتحدث عن التقسيم اللانهائي لشكل المثلث.

المباني

تقع مباني المتحف على مساحة 100 ألف متر مربع، من ضمنها 45 ألف متر للعرض المتحفي، وتشمل المساحة المتبقية مكتبة متخصصة في علم المصريات، ومركزًا للمؤتمرات، ومركز أبحاث، ومعامل للترميم، وسينما ثلاثية الأبعاد، وأماكن مخصصة لخدمة الزائرين مثل المطاعم، ومحال بيع المستنسخات والهدايا، ومواقف انتظار السيارات.

مركز الترميم

يقع على مساحة 32 ألف متر، وهو موجود تحت مستوى سطح الأرض بـ10 أمتار تقريبًا، وتم إنشاء نفق ما بين مركز الترميم والمتحف يتم من خلاله نقل الآثار بشكل آمن بطوله 300 متر تقريبًا. يضم مركز الترميم 19 معملًا يتم فيها ترميم مختلف أنواع الآثار وإعادتها لشكلها الطبيعي، منها:

معمل الخزف والزجاج والمعادن: الخاص بترميم الأواني والتماثيل المصنوعة من المواد غير العضوية.

معمل الأخشاب: الخاص بترميم القطع الأثرية المصنوعة من الأخشاب مثل التوابيت والتماثيل بأنواعها والأثاث الجنائزي والنماذج الخشبية والمراكب والأدوات والنواويس الخشبية «دواليب حفظ الآلهة».

معمل الأحجار: الخاص بالقطع الأثرية الحجرية الكبيرة لعملية الترميم.

معمل الميكروبيولوجي: الخاص بتحديد أنواع الكائنات الحية المسببة لتلف الآثر مما يسهل تحضير المواد الكيميائية اللازمة لوقف نمو هذه الكائنات.

معمل الميكروسكوب الإلكتروني الماسح: الخاص بوسائل تجهيز العينات والمكونات الكيميائية قبل إرسالها لمعمل الميكروبيولوجي.

معمل المومياوات «البقايا الآدمية»: الخاص بترميم المومياوات من الطيور خاصة طيور أبو منجل «الإله حورس» والذي يعد أحد معبودات الفراعنة.

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري

افتتاح المتحف المصري