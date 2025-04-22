نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أول أيام التوقيت الصيفي رسميا بالتفصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه حسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

ويتم اختيار ليل الخميس الموافق يوم الجمعة، لتعديل التوقيت، كون يوم الجمعة إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه.

التوقيت الصيفي في مصر

وقد أصبح التوقيت الصيفي جزءًا من المنظومة الإدارية للدولة بعدما أقرّه مجلس النواب المصري في عام 2023 بموجب قانون رسمي.

ويُتابع آلاف المواطنين هذا التغيير السنوي لمعرفة الموعد المحدد لتقديم الساعة، وكيفية التفاعل معه، خاصة بعد العودة لتطبيقه بعد سنوات من الإلغاء.



متى يبدأ التوقيت الصيفي في مصر 2025؟

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي في مصر 2025 سيبدأ في منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025.

بمعنى أنه في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، سيتم تقديم الساعة لتصبح 1:00 صباحًا من يوم السبت 26 أبريل، أي يتم تقديم الوقت 60 دقيقة رسميًا.



متى ينتهي التوقيت الصيفي 2025 في مصر؟

ينتهي التوقيت الصيفي في مصر نهاية يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث تُعاد الساعة إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة في تمام منتصف الليل ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي من يوم الجمعة 31 أكتوبر.



لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة تحديدًا؟

تختار الدولة دائمًا أن يتم تغيير الساعة مع دخول يوم الجمعة، كونه عطلة رسمية في معظم الجهات الحكومية والخاصة، ما يمنح المواطنين فرصة للتأقلم مع التغيير الزمني قبل بداية أسبوع العمل، ويُقلل من حدوث ارتباك في المواعيد الرسمية أو التنقلات.



الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

ترشيد استهلاك الكهرباء عبر الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول.

رفع كفاءة الإنتاج والعمل في المؤسسات.

تحسين الصحة العامة من خلال تشجيع النشاط في ساعات النهار.

تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال ساعات الذروة مساءً.

هل يتم العمل بالتوقيت الصيفي عالميًا؟

نعم، العديد من دول العالم تعمل بهذا النظام، مثل الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وذلك ضمن سياساتهم في الحفاظ على الطاقة وتحقيق الاستدامة.



نصائح للمواطنين قبل تغيير الساعة

تأكد من ضبط ساعتك اليدوية والموبايل بعد منتصف ليل الخميس.

راجع إعدادات الوقت في الهواتف الذكية لتكون على وضع التحديث التلقائي.

جهّز مواعيدك الخاصة (رحلات – اجتماعات – حجوزات) وفقًا للتوقيت الجديد.