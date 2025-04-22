نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان موعد العودة للتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم عن الموعد الرسمي لعودة العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2025، وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن التوقيت الصيفي.

التوقيت الصيفي 2025

حسب البيان الصادر عن المجلس، سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون.

وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025.

التأثير على مواعيد المدارس والمرافق الأخرى

من المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على مواعيد بدء ونهاية اليوم الدراسي، حيث ستتم مراجعة مواعيد المدارس ومرافق أخرى بما يتناسب مع التوقيت الصيفي الجديد.