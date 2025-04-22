نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي يوضح حقيقة تداول فئات العشرة والعشرين جنيهًا البلاستيكية والورقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البنك المركزي المصري أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيهًا، مشيرًا إلى استمرار تداول العملات من هاتين الفئتين سواء كانت بلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو ورقية.

جاء ذلك في بيان رسمي ردًا على الأنباء التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء العملات البلاستيكية فئة الـ10 جنيه.

تداول العملات البلاستيكية والورقية جنبًا إلى جنب

أوضح البنك المركزي أن تداول العملات من فئة العشرة والعشرين جنيهًا سيظل مستمرًا في الأسواق بشكل طبيعي، سواء كانت من النوع البلاستيكي أو الورقي.

وأكد أن هناك تداولًا موازيًا لكلا النوعين من العملات دون أي تغيير في السياسات المتبعة، وأن العملة الورقية التي ظهرت مؤخرًا مع تاريخ طباعة حديث هي عملة قانونية يتم تداولها بالتوازي مع العملات البلاستيكية.

الجدل حول إلغاء العملة البلاستيكية

على الرغم من تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى إلغاء البنك المركزي للعملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيه، والعودة لطباعة العملات الورقية ذات الأرقام الحديثة، إلا أن البنك المركزي نفى ذلك تمامًا.

وأشار إلى أن العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيه قد أصبحت أقل نسبيًا في التداول مقارنة بالورقية، لكنها ما زالت موجودة في الأسواق.

مزايا العملات البلاستيكية

لطباعة النقود البلاستيكية عدة مزايا من الناحية الاقتصادية والفنية، أبرزها: