نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل دون تعطيل للدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 وتأتي هذه الامتحانات في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم للتقييم المستمر، التي تهدف إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج التعليمية التي تم تدريسها منذ بداية الفصل الدراسي وحتى الأسبوع الحادي عشر.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد داخل الفصول خلال الحصص الدراسية، دون تخصيص أيام منفصلة أو تعطيل للدراسة، في خطوة تهدف إلى دمج التقييمات داخل النظام التعليمي اليومي، وتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور كما شددت الوزارة على ضرورة التصحيح الفوري بعد انتهاء كل امتحان لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة التعليم الجديدة المبنية على المتابعة الدقيقة والتقييم المرحلي الفعال.

امتحانات أبريل

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أبريل 2025 تُعقد داخل الحصص الدراسية وتحت إشراف معلمي المواد، دون أن يكون هناك جدول منفصل أو أيام مخصصة للاختبارات كما نفت الوزارة بشكل قاطع وجود أي نية لتعطيل الدراسة خلال فترة الامتحانات، مشيرة إلى أن العملية التعليمية ستسير بشكل طبيعي في جميع المدارس.

مواعيد الامتحانات وتوزيعها على الصفوف

وفقًا لما أعلنته الوزارة، تبدأ الامتحانات من الثلاثاء 22 أبريل 2025 وتستمر حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، وتشمل جميع صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة أن طلاب الصف الثالث الإعدادي سيكون لهم جدول منفصل نظرًا لطبيعة المرحلة التعليمية.

ضوابط صارمة وتوجيهات دقيقة

أصدرت وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات أبريل، والتي تشمل ما يلي:

الامتحانات ستتضمن الدروس التي تم تدريسها من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

تُعقد داخل الفصول الدراسية، تحت إشراف معلمي المواد، لضمان توفير بيئة مناسبة.

يتم توجيه الصفوف الأولى من خلال متابعات دقيقة من إدارات التعليم لضمان سير التقييم.

و شدد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، على ضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات فور انتهاء كل اختبار، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في التقييم.