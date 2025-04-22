عبد اللطيف: الدولة تضع على رأس أولوياتها إعداد جيل قادر على مواكبة متغيرات سوق العمل

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عددا من طلاب مدارس النيل الدولية كممثلين لطلاب المدرسة على مستوى الجمهورية؛ وذلك حرصا من السيد الوزير على الاستماع لآرائهم حول مستوى الدراسة بالمدارس ومدى تحصيلهم الدراسي على مدار السنوات السابقة.

وقد حضر اللقاء محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، والدكتورة أماني الفار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية.

وخلال اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور وطلاب مدارس النيل، معربًا عن سعادته بلقاءه بالطلاب، مؤكدا على أن الدولة تضع على رأس أولوياتها إعداد جيل قادر على مواكبة متغيرات سوق العمل محليًا وعالميًا، مشددًا على أن تسليح الطلاب بالمهارات والمعارف الحديثة لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها متطلبات العصر.

وقد دار، خلال اللقاء، نقاشا فيه استمع الوزير إلى تطلعات الطلاب المستقبلية، وطموحاتهم المهنية، ورغبتهم فى الالتحاق بتخصصات مثل علوم الحاسب الآلى، وجراحة القلب، وإدارة أعمال، وهندسة الذكاء الاصطناعي، حيث أكد الوزير ضرورة أن يكون للطلاب نصيب وافر من دراسة علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، باعتبارها لغة المستقبل.

وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أن البرمجة لم تعد مجرد مهارة إضافية، بل أصبحت من الركائز الأساسية لسوق العمل الحديث، كما أصبح من السهل الوصول إلى المعلومات الدقيقة، وأن لدينا طلابًا يتمتعون بمهارات متقدمة في استخدام أحدث التطورات التكنولوجية، مما يتيح لهم القدرة على المنافسة بفاعلية، كما حث الوزير الطلاب على الاطلاع المستمر على الأبحاث الجديدة وعلى أحدث التقنيات، والقراءة المتأنية فى مجال التخصص، والتحلى بالصبر، والاجتهاد.

وفى ختام اللقاء، قام الطلاب بتقديم دعوة حضور حفل تخرجهم للسيد الوزير، وناشد الطلاب الوزير بتكريم أوائل خريجي مدارس النيل، وهو ما رحب به الوزير مشيدا بمستواهم الدراسي ومعربا عن سعادته بالمشاركة في تكريم أوائل الخريجين.

وجدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية الدولية (NEIS) هي مدارس دولية مصرية حكومية تم تأسيسها بتمويل حكومي، وبدأت نشاطها في عام 2010 لتقديم خدمة تعليمية دولية متميزه، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، والتي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها في الخارج.

كما تقدم مدارس النيل المصرية، مناهج دولية مصممة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية، والتدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية.