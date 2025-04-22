نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقة مساكن الضباط بالكامل بالرماية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم المتعارض مع غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر بمساكن الضباط بالرماية التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

فسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا يوم الأربعاء الموافق 23 / 4/ 2025 إلى الساعة السادسة صباحًا يوم الخميس الموافق 24 / 4 / 2025 عن منطقة مساكن الضباط بالكامل بالرماية والمتحف المصري.

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.