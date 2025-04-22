الأرصاد الجوية تعلن إعتدال الأحوال الجوية بداية من الخميس.. وذروة الموجة الحارة انتهت اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:31 مساءً - أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في الموجة الحارة التي تشهدها البلاد كان اليوم بسبب التأثر بمنخفض جوى صحراوى يصاحبه أتربة، متوقعة بداية في انخفاض الحرارة من غد بمتوسط من 5 إلى 6 درجات والعظمى بالقاهرة ستصل إلى حوالى 34 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن المواطنين سيشعرون بتحسن الجو بداية من أيام الخميس والجمعة المقبلين، مشيرة إلى أن ترجع قيم الحرارة سيصل إلى 28 مئوية وسيكون في حرارة معتدلة، متابعة: "في فترات النهار نلبس ملابس صيفية وفي فترات الليل والصباح المبكر نلبس ملابس خريفية".

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء 23 أبريل 2025، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.