سلسلة وثائقية عن الحضارة المصرية القديمة يقدمها الفنان والباحث "محمد خميس" على شاشة "الوثائقية" قريبًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:31 مساءً - حرصًا على تعزيز وعي الأجيال الجديدة بالحضارة المصرية الممتدة إلى آلاف السنين، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج سلسلة وثائقية عن التاريخ المصري القديم، وعرضها على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا. وفي ضوء تلك الخطوة، وقّع شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة "المتحدة"، مع الفنان والباحث محمد خميس، في مقر قناة "الوثائقية"، مساء اليوم الثلاثاء، عقد إعداد وتقديم تلك السلسلة الوثائقية، التي تهدف إلى تقديم محتوى معرفي مبسط وعميق في آنٍ واحد، يلقي الضوء على صفحات من الحضارة المصرية القديمة