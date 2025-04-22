السيسي يشيد بعطاء الإمام السيوطي.. إنجازات فكرية استثنائية رغم محدودية العمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:30 مساءً - خلال حفل تخرج الأئمة في الدورة التدريبية الثانية الخاصة بوزارة الأوقاف في الأكاديمية العسكرية قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلقاء كلمة، وخلالها قام بالتشديد على ضرورة الاقتداء بكبار العلماء من قبل الأئمة مثل الإمام جلال الدين السيوطي، الذي يعتبر نموذج يحتذى به بسبب ما قام بتقديمه من إنجازات استثنائية.

وقد أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الإمام السيوطي عاش 62 عام، خلالها تمكن من تأليف 1164 كتاب في كافة المجالات بدون استخدام الأدوات الحديثة مثل المطابع، وهو ما يعتبر إنجاز مذهل بالنظر إلى الزمن الذي عاش فيه.

ومن ثم قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتساؤل عن كيف تمكن السيوطي من تحقيق هذا العدد من المؤلفات رغم أن حياته كانت قصيرة، وأكد أن تلك الإنجازات دلت على أمانته وإخلاصه.

وأشار إلى كم العلم والمعرفة الإنسانية التي توسعت بصورة كبيرة خلال العصر الحالي، وعبر عن احتمالية قيام الهيئات والمؤسسات المستقبلية بدور قريب لما قام به الإمام السيوطي سابقًا.