نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوقيت الصيفي يدخل حيز التنفيذ الخميس.. ومترو الأنفاق يغيّر مواعيده رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد جمهورية مصر العربية رسميًا لتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025، وذلك بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل الخميس المقبل، الموافق الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتقرير التوقيت الصيفي.

وبموجب هذا القرار، تُقدَّم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الدقيقة الأولى من يوم الجمعة، لتصبح الساعة في تمام 01:01 صباحًا بدلًا من 12:01 منتصف الليل. ويستمر تطبيق التوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

القانون ينظم مواعيد التوقيت الصيفي سنويًا

ويأتي هذا التعديل الزمني في إطار التنظيم السنوي لتوفير الطاقة وزيادة الإنتاجية، حيث نص القانون بوضوح على أن يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل وينتهي بنهاية الخميس الأخير من أكتوبر، في خطوة تهدف إلى مواءمة التوقيت المحلي مع ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف.

وقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي في بيان رسمي، أوضحت فيه أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهود الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق أعلى استفادة من ضوء النهار.

مترو الأنفاق يُعدّل ساعته بالتزامن مع بداية التوقيت الصيفي

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنها ستُغير توقيت عمل المترو بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، حيث سيتم تقديم الساعة في جميع الأنظمة الداخلية للمرفق اعتبارًا من منتصف ليل الخميس المقبل.

وسيتم العمل بالتوقيت الجديد داخل المحطات مع الدقيقة الأولى من يوم الجمعة (00:01 صباحًا)، حيث تصبح الساعة 01:01 وفق التوقيت الصيفي، ما يستدعي تعديل نظام تشغيل المترو لمواكبة التغيير.

مواعيد تشغيل خطوط المترو بعد تغيير التوقيت

أكدت الشركة أن مواعيد التشغيل اليومية للخطوط الثلاثة للمترو ستبقى كما هي، على أن تبدأ من الساعة 5:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل بالتوقيت الصيفي، دون تغيير في إجمالي ساعات التشغيل اليومية.

وأوضحت إدارة المترو أنها أعدّت جدولًا دقيقًا لتشغيل القطارات يتضمن إجمالي 1375 رحلة يوميًا موزعة على الخطوط الثلاثة، وذلك لضمان انتظام الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين دون تأثر بالخطة الزمنية الجديدة.

توزيع رحلات المترو اليومية على الخطوط الثلاثة

ووفقًا لبيانات التشغيل الرسمية:

الخط الأول (حلوان – المرج الجديدة) يشهد تنفيذ 510 رحلات يوميًا، وهو الأكبر من حيث عدد الرحلات نظرًا لطوله وكثافة الركاب.

الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) يُنفذ 602 رحلة يوميًا، وهو الأكثر استخدامًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

الخط الثالث (عدلي منصور – الكيت كات) يُنفذ 263 رحلة يوميًا، ويتميز بتقنيات التشغيل الحديثة والقطارات المكيفة.

وقد شددت الهيئة على التزامها الكامل بتقديم الخدمة بجودة وكفاءة، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، مع توفير فرق الطوارئ والصيانة تحسبًا لأي ظروف تشغيلية.

تنبيه للمواطنين: تأكدوا من ضبط الساعة قبل التوجه لمحطات المترو

أهابت هيئة مترو الأنفاق بجميع الركاب والمواطنين ضرورة ضبط ساعاتهم الشخصية والأجهزة الإلكترونية قبل التوجه إلى المحطات، بدءًا من منتصف ليل الخميس، تجنبًا لأي تأخير أو ارتباك في مواعيد استقلال القطارات.

كما أشارت الهيئة إلى أنها أطلقت حملات توعوية داخل المحطات وعبر منصات التواصل الاجتماعي لتنبيه الجمهور بالتغيير المرتقب في التوقيت الرسمي للدولة، وذلك لضمان سلاسة الانتقال للتوقيت الصيفي دون مشكلات.

هل يؤثر التوقيت الصيفي على خدمات القطارات الأخرى؟

رغم أن مترو الأنفاق أعلن عن جاهزيته لتطبيق التوقيت الجديد، إلا أن مصادر داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أكدت أيضًا أن جميع جداول تشغيل القطارات العادية والمميزة والمكيفة سيتم مواءمتها تلقائيًا وفق التوقيت الصيفي، بالتنسيق مع مركز التحكم المركزي.

وطمأنت وزارة النقل المواطنين بأن التغيير في التوقيت لن يؤثر على خدمات القطارات أو حجز التذاكر، إذ سيتم تحديث الأنظمة الرقمية وجدول التشغيل آليًا مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.

لماذا تعود مصر لتطبيق التوقيت الصيفي بعد توقف سنوات؟

يُشار إلى أن مصر كانت قد أوقفت العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2015، إلا أن البرلمان وافق في عام 2023 على إعادة تفعيله بموجب قانون ينظم مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي سنويًا، وذلك بناءً على دراسات أظهرت إمكانية ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة ملحوظة خلال فصل الصيف.

وقد أعادت الحكومة تطبيق النظام في أبريل 2024، وها هي تستعد لموسم الصيف الجديد بنفس الآلية، وسط تأكيدات من الجهات المعنية بأن الأثر الإيجابي سيشمل قطاعات الاقتصاد والإنتاج والخدمات.

لا تغييرات في جداول العمل أو الدراسة.. فقط اضبط ساعتك!

أكدت الحكومة أن تغيير التوقيت لن يتبعه أي تعديل في جداول العمل الرسمية أو الدراسة أو مواعيد الامتحانات، حيث سيستمر العمل وفق الجداول المحددة مسبقًا، ولكن حسب الساعة الجديدة التي سيتم تقديمها ساعة واحدة.

ودعت الجهات الرسمية المواطنين إلى الانتباه لموعد تغيير التوقيت يوم الخميس المقبل، وضبط ساعاتهم مسبقًا لتجنب أي ارتباك في المواعيد، مشددة على أن جميع مؤسسات الدولة ووسائل النقل مستعدة للعمل وفق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة 25 أبريل 2025.