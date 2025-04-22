نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: الإيمان بالله شرف عظيم.. وعلينا استثمار المساجد في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الدينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن قيمة الإيمان بالله وعظمته، مؤكدًا أن الإنسان قد يفقد الكثير إذا لم يحظَ برضا الله والإيمان به وذكره، وقال خلال كلمته في حفل تخرج الدورة التدريبية الثانية لأئمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية:

"يفوتك الكتير أوي، لو فاتك ومرضيش عنك، ولو متشرفتش بالإيمان به وذكره".

وأوضح الرئيس أن الدولة قامت بدورها في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تعتمد على جهد وعطاء الأئمة والدعاة، قائلًا:

"حاولنا نعمل حاجة وقمنا بالدور دا، وفى دور يستكمل بيكم أنتم، وبتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى لكل الناس في مصر إن نبقى على قلب رجل واحد فى بناء الإنسان، مش بس على المستوى الديني".

ضرورة استثمار المساجد في التعليم وبناء الوعي المجتمعي

وفي معرض حديثه عن دور المساجد في حياة المسلمين، لفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر تمتلك عددًا هائلًا من المساجد، لكنها لا تُستغل بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تُستخدم لكل شؤون الحياة.

وقال الرئيس:

"عندنا مساجد كتيرة جدًا، وعندنا في نفس الوقت حجم قليل من المدارس... النهاردة ليه ما بنستفدش من المساجد؟ بتشتغل في كل صلاة 10 دقايق، ليه ما نخليش فيها مساحة لتعليم ولادنا؟ ممكن أعمل الجامع ويبقى جواه المدرسة".

وشدد سيادته على ضرورة التفكير في كيفية توظيف المساجد لخدمة المجتمع، ليس فقط من خلال الموعظة والخطبة، وإنما بتقديم دور تعليمي وتربوي متكامل يشارك في بناء الأجيال القادمة.

دعوة لتجديد الخطاب الديني لمواكبة تطورات العصر

وفي إطار حديثه عن أهمية تجديد الخطاب الديني، أكد الرئيس السيسي أن إعداد خطبة جميلة وحده لا يكفي، بل يجب أن يرافقها فهم واقعي ومعالجة عصرية لقضايا المجتمع.

وقال الرئيس:

"كلام كتير احنا محتاجين نفكر فيه أكتر، إنك تعد خطبة كويسة أوي وجميلة وتبقى سلسة... لكن هتعمل إيه مع جيرانك وأولادك والدنيا اللي بقت مليانة كتير؟"، مؤكدًا أن من يرفض التطور يخاطر بأن يظل أسير خطاب ديني تقليدي لم يعد ملائمًا لتحديات الحاضر.

الرئيس: علينا مواجهة التغيرات بلغة العصر دون المساس بالثوابت

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التغيرات التي يشهدها العالم يوميًا لا تعني المساس بالثوابت الدينية، بل تتطلب فهمًا عميقًا للتعامل مع المستجدات، وخاصة في ظل وجود لغات وسلوكيات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس:

"كل يوم صفحة التاريخ بتتغير وبيبقى في تطور... أكيد التطور اللي بيحصل دا، أنت هتجد مثلا على مواقع التواصل لغة جديدة، هتعمل إيه؟ هتتهم أصحابها ولا تفكر في حل؟"، داعيًا إلى تفهم طبيعة التحولات وعدم الوقوف منها موقف العداء.

السيسي: لا يجب أن نفقد هويتنا اللغوية.. واللغة العربية في خطر

أبدى الرئيس السيسي قلقه من تراجع الاهتمام باللغة العربية في ظل هيمنة اللغات الأجنبية، مؤكدًا أن اللغة العربية ليست فقط لغة تعليم، بل هي لغة القرآن الكريم والهوية الثقافية.

وقال:

"الناس كلها شايفة إن اللغة العربية مش لغة العصر... هتلاقي الولاد كلهم مش عاوز يتكلموا عربي... ما ينفعش نسيب لغة القرآن".

ختام إنساني وتحية لقداسة البابا الراحل

واختتم السيد الرئيس كلمته بتوجيه التحية والدعاء والتمنيات الطيبة لجميع الخريجين، قائلًا:

"كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يوفقكم جميعًا ويبارك في جهودكم وفي جهودنا، ويجعلنا دائمًا في خدمة الحق والخير والإنسانية".

كما قدم تعازيه في وفاة بابا الفاتيكان، واصفًا إياه بأنه "شخصية عظيمة كان لها إسهام رائع في الإنسانية".