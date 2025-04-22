عاجل - السيسي يشيد بالإمام السيوطي نموذجًا يُحتذى به ويؤكد: الإخلاص والعلم يصنعان الخلود

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاقتداء بالعظماء من علماء الأمة الإسلامية، مشيرًا إلى الإمام جلال الدين السيوطي كنموذج فريد في العطاء العلمي والروحي، وذلك خلال كلمته في حفل تخرج الدورة التدريبية الثانية لأئمة وزارة الأوقاف، والذي أُقيم بالأكاديمية العسكرية.

1164 مؤلفًا في 62 عامًا.. السيوطي رمز للإنجاز الخالد

قال الرئيس السيسي خلال كلمته:

"إنسان عمره 62 سنة عمل 1164 مؤلفًا، ولا كان في مطبعة من المطابع بتاعتنا، الكلام دا من 500 سنة ومكنش في الأدوات الموجودة دلوقتي، ازاي في 62 سنة عمل دا كله".

وأشار الرئيس إلى أن عظمة هذا الإنجاز لا تكمن فقط في عدد المؤلفات، بل في الدافع الروحي والإخلاص الذي صاحب هذا الجهد، موضحًا:

"مش بتكلم في العدد اللي عمله كرقم، بتكلم ازاي ربنا سبحانه وتعالى بإخلاصه وأمانته وفقه يعمل دا ويحققه ويستمر معانا ونتكلم عنه بعد 500 سنة".

السيوطي ألف في مختلف العلوم.. والإخلاص مفتاح التأثير الممتد

تابع السيد رئيس الجمهورية حديثه قائلًا:

"هو عاش عمره كله 62 سنة، مش 90 ولا 100، عمل 1164 مؤلفًا في كل المناحي اللي أتكلم عنها، البيئة وحاجات كتير جدا"، في إشارة إلى تعدد مجالات مؤلفات الإمام السيوطي التي شملت الفقه والتفسير واللغة والبيئة وغيرها من العلوم.

وأكد الرئيس أن هذا الإرث العلمي الغزير ما كان ليتحقق لولا الإخلاص والتفاني في العمل، وأنه يجب على الأئمة والخطباء اليوم أن يستلهموا من هذه النماذج الراقية قيم الإتقان والجدية في أداء رسالتهم الدينية.

السيسي: قد يكون المستقبل للمؤسسات لا الأفراد في تجديد الفكر

وفي ختام كلمته، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن التحديات المعاصرة واختلاف طبيعة العصر قد يجعل من تجديد الفكر الديني مهمة جماعية تؤديها مؤسسات متكاملة بدلًا من فرد واحد، كما كان في السابق.

وقال سيادته:

"باخد من العالم الجليل دا وبقول لكم، يمكن يكون الجديد موجود دلوقتي، مش خلال كل 100 سنة يبقى في عالم يعمل كده، لأن حجم العلوم والمعرفة الإنسانية زادت بشكل كبير جدا، يمكن هيبقى مؤسسة هي اللي هتقوم بالدور دا في يوم من الأيام"، مؤكدًا أن استمرارية التجديد والتطوير ضرورة لمواكبة المتغيرات والتحديات الفكرية في العالم الحديث.