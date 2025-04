نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم النسخة السادسة من "PHocus" عن أورام المعدة والقولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت النسخة السادسة من الحدث الصيدلي "PHocus"، المقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتور محمد عبده وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، وبحضور مايقرب من 100 طالب وطالبة من طلاب الصيدلة، وبرعاية منصة TBT.

يُعد PHocus حدثًا فريدًا من نوعه، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أحد الموضوعات المحورية في مجال الصيدلة، ومناقشته من مختلف الجوانب الأكاديمية والعملية، مما يساهم في ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

وتأتي نسخة هذا العام تحت عنوان "Oncology – الأورام"، مع التركيز بشكل خاص على أورام المعدة والقولون، وذلك انطلاقًا من أهمية هذا التخصص الحيوي وتزايد الحاجة إلى التوعية الدقيقة به، سواء من الجانب الدوائي أو العلاجي، وشهد حضور نخبة من المتخصصين في المجالات الطبية والصيدلية والتغذية، بالإضافة إلى مؤثرين بارزين على منصات التواصل الاجتماعي المهتمين بالصحة العامة.

افتُتح اليوم الأول بجلسة قدمتها الدكتورة هبة النقودي، مؤسسة وحدة استشارية للمرضى بمستشفى 57357، حول GIT Oncology من منظور عام، تبعها ورشة عمل متخصصة قدمها الدكتور عبدالرحمن شلتوت، الصيدلي الإكلينيكي بمستشفى 57357، بعنوان Pharmacogenomics.

كما ألقت الدكتورة أسماء حسين، إحدى أبرز المؤثرين في المجال الطبي، كلمة تحفيزية للطلاب عن دورهم المستقبلي في تعزيز الوعي الصحي بالمجتمع، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

في اليوم الثاني، ألقى الدكتور خالد سعيد، المدرس المساعد بقسم البيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية، جلسة بعنوان "How to Read and Interpret Oncology Lab Results"، تلتها ورشة عمل مع الدكتورة ندى شريف، أخصائية التغذية العلاجية، بعنوان "Nutrition and Dietary Support for GIT Cancer Patients".

امتدت فعاليات الحدث إلى جلسات أونلاين عبر Google Meet حيث قدم الدكتور محمد صلاح، الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجي بجامعتي الأزهر وحلوان، جلسة بعنوان "Role of Probiotics and Gut Microbiota in Cancer Therapy"، ثم تحدثت د. إندي طلعت، صيدلانية الأورام بمنصة TBT، عن سرطان القولون (Colon Cancer).

واختُتم الحدث بجلسة قدمتها الدكتورة رنا حسني بعنوان "Patient Counseling"، تناولت فيها مهارات التواصل مع المرضى ودور الصيدلي في الدعم النفسي والمعنوي خلال رحلة العلاج.

يعكس حدث PHocus تطور الوعي الطلابي بأهمية الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، حيث أثبت طلاب صيدلة حلوان قدرتهم على تنظيم فعالية علمية متكاملة تُسهم في رفع كفاءة زملائهم، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع لفهم القضايا الطبية من منظور شامل وواقعي.

ويأتي تنظيم PHocus هذا العام استمرارًا لسلسلة من النجاحات التي حققها الحدث في نسخه السابقة، والتي استطاعت أن تترك بصمة واضحة في إثراء الجانب العملي والمعرفي للطلاب، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمامهم للتفكير النقدي والإبداع المهني.

وأقيمت الفعاليات تحت إشراف والأستاذ أحمد شوقى رئيس قسم رعايه الشباب، والأستاذ خالد أسعد مسؤول النشاط الاجتماعى.