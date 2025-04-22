نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، وذلك بحضور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات"، إحدى الشركات المنفذة للمشروع.

استراتيجية قومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها صناعة الغزل والنسيج بالنسبة للاقتصاد الوطني، موضحًا أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية قومية شاملة للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، التي تُعد من الصناعات كثيفة العمالة، وتسهم في توفير فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي.

وأشار مدبولي إلى أن تنفيذ هذا المشروع القومي يتم تحت متابعة دورية دقيقة من الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بمواصلة جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، واستغلال الإمكانات المصرية المتاحة في مجال الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة ودعم الناتج المحلي.

المتابعة المستمرة للمشروعات والتغلب على التحديات

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، والتي يجري تنفيذها من خلال عدد من الشركات المصرية الكبرى.

ولفت إلى حرص الحكومة على الوقوف على التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ، والعمل على تذليلها بشكل عاجل لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت ممكن.

وزير قطاع الأعمال: مشروع استراتيجي يعزز الإنتاج المحلي

من جانبه، شدد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية المشروع الاستراتيجي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، باعتباره أحد أهم محاور خطة الدولة لتحديث الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها.

وأوضح أن المشروع يأتي على رأس أولويات الوزارة، لما له من دور محوري في تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة الشركات التابعة، وتحقيق التميز التشغيلي على مستوى الصناعة.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات التطوير التي تنفذها الوزارة في قطاع الغزل والنسيج تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء العام لهذه الشركات، من حيث التكنولوجيا المستخدمة وجودة المنتج النهائي والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

خطة الوزارة 2024-2027: رفع كفاءة الشركات وزيادة العائد

وأكد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال تستهدف، ضمن استراتيجيتها للفترة من 2024 إلى 2027، تحقيق أعلى عائد ممكن من استثمارات الدولة في شركات القطاع، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية ناجحة تُسهم بفعالية في الناتج القومي.

وشدد على أن هذه المشروعات تعتبر جزءًا أساسيًا من خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، بما يضمن زيادة قدراتها الإنتاجية والربحية.

مدبولي يوجه بسرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات التطوير، مطالبًا بمتابعة دقيقة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع الشركات المنفذة، وذلك لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المقررة، لما تمثله من أهمية بالغة في دفع عجلة النمو لقطاع الغزل والنسيج ودعمه كأحد أعمدة الاقتصاد المصري الحديث.