نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض مستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، بحضور السيد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة"، وعدد من أعضاء الوفد المرافق له.

مدبولي يشيد بالتعاون المصري الإماراتي لدفع تنفيذ مشروع "رأس الحكمة"

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية ومجموعة "مدن القابضة" الإماراتية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

كما شدد على دعمه الكامل لأي خطوات من شأنها تسريع وتيرة العمل، في إطار التزام الدولة بتطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي.

مشروع رأس الحكمة خطوة استراتيجية لدعم السياحة وتعزيز العلاقات المصرية الإماراتية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أهمية المشروع في دعم جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وتوسيع الطاقة الفندقية عبر إنشاء المزيد من الغرف الفندقية الحديثة.

وأوضح أن المشروع يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعبر عن حرص قادة البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري والسياحي.

رئيس مجموعة "مدن القابضة" يستعرض جهود تطوير المخطط العام للمشروع

من جانبه، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة"، عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر لإنجاز المشروع، مشيدًا بالمتابعة الدورية من الحكومة المصرية.

واستعرض الزعابي جهود الشركة خلال الفترة الماضية في إعداد المخطط العام للمشروع، مشيرًا إلى أن المخطط يتضمن إقامة مرافق وخدمات متكاملة، وفق أرقى معايير التصميم والتخطيط العمراني العالمية، بما يؤهل مدينة رأس الحكمة لتكون وجهة سياحية واستثمارية رائدة على مستوى البحر المتوسط.

مدبولي يشيد بالتصميم ويؤكد استمرار التنسيق لتنفيذ المشروع

وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب مجموعة "مدن القابضة"، مشيدًا بما اطلع عليه من تصميمات لمشروع مدينة رأس الحكمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية مستمرة في التنسيق والمتابعة المكثفة مع الجانب الإماراتي لضمان تنفيذ المشروع على النحو الأمثل، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني المصري.