نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بـالقوات المسلحة يستقبل وفد أوغندى برئاسة المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة وفدًا أوغنديًا يترأسه الجنرال كاهيندا أوتافير المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية وذلك للتعرف على منظومة العمل الفنى بالمجمع.

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة بكافة المجالات.

وإستمع الوفد إلى شرح تفصيلى لآليات العمل بالمجمع وإتباعه لأحدث النظم التكنولوجية التى تمكنه من تنفيذ ما يكلف به من مهام على أكمل وجه، كما قام بجولة تفقدية لعدد من خطوط الإنتاج بالمجمع.

وفى ختام الزيارة أشاد المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية بما شاهده الوفد من منظومة علمية وفنية متكاملة وعنصر بشرى قادر على إنجاز مهامه بأقصى درجات الإحترافية، مؤكدًا أن هذا الصرح يعكس مدى إهتمام القوات المسلحة بتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة والإستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة للإرتقاء بمنظومة الدعم الفنى وتطويعها لخدمة الوطن.