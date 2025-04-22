نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجريد الطرق ورفع المخلفات وتطهير الترع بقرى مركز ومدينة الصف..صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مجلس مدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، خلال أعياد القيامة المجيد وشم النسيم، برفع مخلفات القمامة وتجريد الطرق الداخلية وتطهير الترع من القمامة بقرى مركز ومدينة الصف، وذلك بناء على تعليمات الدكتور فرج عبد العاطي رئيس المركز، وتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقد بدأت الحملة بالوحدة المحلية بالاقواز برئاسة محمد رشاد، وقام العاملين بها برفع مخلفات القمامة من الطريق 21 وقرية عرب الحصار القبلية حتى محطة الصرف الصحي، وتجريد الطرق الداخلية بالجليدر لقرى الاقواز وجسر طراد النيل ونزلة سلام، أضافة لتطهير مخر سيل الاقواز وتحديدا منطقة السحارة، وتسوية وتمهيد مقلب تل حماد بمعرفة إدارة الري بوجود الوحدة المحلية.

كما تم متابعة ملف الإشغالات علي الطرق وتحديدا بعزبة الجمال، من خلال ضبط 3 سيارات نقل ثقيل متسببين في إشغال الطريق العام وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم متمثلة في تحرير محاضر إشغال، إضافة لتحرير وتحصيل غرامة اشغال فورية لجرار آخر وغسيل كاوتش على الطريق بقيمة 5000 جنيه بعد سحب اللوحات المعدنية والرقم القومي.

وقد قام بالحملة محمد رشاد رئيس الوحدة المحلية بالاقواز، وبمشاركة نواب رئيس المركز عصام الجمال، ومعاوية البحيري، والعاملين بالوحدة المحلية.

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