نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل وفد هيئة فولبرايت مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتورة ماجي نصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.



رحَّب وزير الأوقاف بالدكتورة ماجي نصيف، مؤكدًا أهمية التعاون الأكاديمي الدولى، معربًا عن تقديره للدور الهام للهيئة في دعم البرامج والمنح؛ في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين، وأعضاء هيئة التدريس، مشيدًا بتعدد برامج التدريب والفئات المستهدفة من الهيئة، خاصةً ما يتعلق ببرامج المهنيين، سواء ما يتعلق بإعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية المتعددة، وإدارة المؤسسات الفنية، وإدارة الكليات المجتمعية.

من جانبها، قدّمت الدكتورة ماجي نصيف عرضًا شاملًا عن البرامج التى تقدمها الهيئة، والتي تستهدف الخريجين، والباحثين، والمهنيين في مختلف التخصصات، مع التركيز على المجالات العلمية ذات الأولوية، واستعرضت أوجه التعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية؛ من خلال تقديم منح لطلاب الماجستير والدكتوراه، والبحث العلمي، ومنح خاصة بالدراسات الإسلامية والفنون، تبادل الأساتذة والطلاب، والتعليم عن بعد، وتعليم اللغة الإنجليزية، والتدريب المهني، إلى جانب المشروعات البحثية والثقافية المشتركة؛ التى تتماشى مع أهداف "رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة".