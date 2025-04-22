نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تحذر من صفحات مزيفة باسم الأهلية وتتوعّد بإجراءات قانونية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت جامعة القاهرة المهتمين بالشأن الأكاديمي بعدم الانسياق وراء الصفحات الإلكترونية التي تنتحل اسم وشعار "جامعة القاهرة الأهلية" على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر "فيسبوك" أو "يوتيوب" أو "واتساب" أو غيرها من المنصات.

وتؤكد الجامعة عدم امتلاكها حاليًا لأي حسابات رسمية باسم "جامعة القاهرة الأهلية" على هذه المنصات، وأن أي صفحة تُدار بهذا الاسم أو تنشر معلومات منسوبة إليها تُعد منتحلة للصفة، وستتخذ الجامعة إجراءات قانونية صارمة ضد القائمين عليها، حمايةً لاسمها ومصداقيتها، ومنعًا لتداول معلومات مغلوطة.

وتحث الجامعة الجميع على متابعة أخبار "جامعة القاهرة الأهلية" فقط من خلال المنصات الرسمية لجامعة القاهرة الأم أو عبر الرابط التالي:

https://cnu.cu.edu.eg/