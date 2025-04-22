الرئيس السيسى: "ليه ما بنستفدش من بعض المساجد ونعلم فيها ولادنا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 06:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى متحدثا عن الإيمان بالله: "يفوتك الكتير أوى، لو فاتك ومرضيش عنك، ولو متشرفتش بالإيمان به وذكره"، مضيفا: "حاولنا نعمل حاجة وقمنا بالدور دا، وفى دور يستكمل بيكم انتم وبتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى لكل الناس في مصر إن نبقى على قلب رجل واحد فى بناء الإنسان كل الإنسان، مش بس على المستوى الديني".

وتابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل تخرج الدورة التدريبية الثانية لوزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية: "احنا عندنا مساجد كتيرة جدا وعندنا في نفس الوقت حجم قليل من المدارس، وكان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، تستخدم في كل شؤون الدنيا"، مردفا: "النهاردة ليه ما بنستفدش من المساجد الموجودة، بتشتغل بالكتير في كل صلاة 10 دقائق عشان نخلى فيها بشكل أو أخر - بعضها يسمح بها - نعلم فيها ولادنا كل أولادنا، يقولك نعمل مدرسة ونعمل جامع، ممكن أعمل الجامع ويبقى جواه المدرسة".

وواصل: "كلام كتير احنا محتاجين نفكر فيه أكتر كتير إنك تعد خطبة كويسة أوى جميلة وتبقى سلسة"، مستطردا: "هتعمل ايه مع جيرانك وأولادك والدنيا اللى بقت مليانة كتير، وفى تطور حصل، هتبقى جزء منه، إن رفضته هتبقى بتتكلم فى خطاب قديم أوى".

وأضاف الرئيس السيسى: "كل يوم صفحة التاريخ بتتغير وبيبقى فى تطور، محدش قال لى اتكلم فى إن الثوابت ممكن حد يمسها، لأن دى عقيدتنا"، موضحا: "أكيد التطور اللى بيحصل دا، أنت هتجد مثلا على مواقع التواصل لغة جديدة، غير اللغة اللى احنا متعودين عليها، لغة تانية، هتعمل إيه، هتتهم أصحابها إنهم كده، ولا تفكر فى حل".

وأردف: "الناس كلها شايفة إن اللغة العربية مش لغة العصر، اللغات الأخرى هى لغات العصر والمعرفة، هتلاقي الولاد كلهم مش عاوز يتكلموا عربي، ما يتعلم في المدرسة اللغة بس ميبقاش حياته كلها نسيب لغة القرآن يعني".

واختتم الرئيس السيسى: "كل سنة وانتم طيبين وربنا يوفقكم جميعا ويبارك في جهودكم جميعا وفي جهودنا ويجعلنا دائما يا رب في خدمة الحق والخير والإنسانية"، مضيفا: "مش هنسى إن أنا أقدم التعازي في وفاة بابا الفاتيكان شخصية عظيمة وشخصية كان لها إسهام رائع في الإنسانية، كل التعازي في وفاة بابا الفاتيكان".