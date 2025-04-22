الرئيس السيسي: حجم العلوم والمعرفة زاد بشكل كبير.. ويجب الاقتداء بالإمام السيوطى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 06:32 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الاقتداء بالأئمة الكبار، وعلى رأسهم الإمام السيوطي كنموذج يحتذى به، حيث قدم مساهمة استثنائية من خلال تأليف 1164 كتابًا خلال حياته.

وقال السيد الرئيس عن الإمام جلال الدين السيوطى خلال كلمته بحفل تخرج الأئمة بالدورة التدريبية الثانية لوزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية: "إنسان عمره 62 سنة عمل 1164 مؤلفا، ولا كان في مطبعة من المطابع بتاعتنا، الكلام دا من 500 سنة ومكنش في الأدوات الموجودة دلوقتي، ازاي في 62 سنة عمل دا كله".

وأضاف السيد رئيس الجمهورية: "مش بتكلم في العدد اللي عمله كرقم، بتكلم ازاي ربنا سبحانه وتعالى بإخلاصه وأمانته وفقه يعمل دا ويحققه ويستمر معانا ونتكلم عنه بعد 500 سنة".

وتابع: " هو عاش عمره كله 62 سنة مش 90 ولا 100، عمل 1164 مؤلف في كل المناحي اللي أتكلم عنها، البيئة وحاجات كتير جدا".

واستطرد السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: " باخد من العالم الجليل دا وبقول لكم، يمكن يكون الجديد موجود دلوقتي، مش خلال كل 100 سنة يبقى في عالم يعمل كده، لأن حجم العلوم والمعرفة الإنسانية زادت بشكل كبير جدا، يمكن هيبقى مؤسسة هي اللي هتقوم بالدور دا في يوم من الأيام وعملية تجديد، وعمل على رأس كل 100 سنة، هذا العمل كان بيعمله عالم واحد قبل كده".