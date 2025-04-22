إنتاج 129 مستحضر طبي داخل البلاد.. هيئة الدواء المصرية تعلن إنجاز جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 06:31 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إنجاز كبير في قطاع التصنيع المحلي، حيث تم إنتاج 129 مستحضراً طبياً داخل البلاد، مما ساعد على تقليص الاعتماد على الاستيراد وتوفير أكثر من 630 مليون دولار من العملة الصعبة.

خلال المنتدى الأول لهيئة الرعاية الصحية، أوضح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس الهيئة، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لتكامل سلاسل التوريد وتطبيق نظام تتبع الأدوية، مما يعزز من استقرار السوق ويوفر مخزوناً دوائياً كافياً بشكل دائم.

وقد أشار رجائي إلى أن سوق الدواء المصري تجاوز 300 مليار جنيه، منها 94 مليارًا تخص القطاع الحكومي، بعد أن كانت 69 مليارًا فقط في العام السابق، كما لفت إلى أن مصر صدّرت أدويتها إلى أكثر من 147 دولة، مؤكدًا أن نجاحها في توفير أدوية مضادة لجائحة كورونا خلال الأزمات كان دليلاً على قوة الصناعة الوطنية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل غيّر شكل تقديم الرعاية الصحية في مصر، حيث أصبح هناك توزيع واضح للأدوار بين ثلاث هيئات: واحدة تُقدّم الخدمة، وأخرى تموّلها، وثالثة تتابع وتراقب الأداء لضمان الجودة، وأكد أن الأزمات الصحية الأخيرة أبرزت متانة النظام الصحي المصري، مقارنة بأنظمة أخرى انهارت تحت الضغط.