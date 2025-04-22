مشهد يفيض بالفخر.. احتفال القوات المسلحة المصرية بتخرج الدفعة 167 من ضباط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 06:31 مساءً - في مشهد يفيض بالفخر والانتماء، احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الاحتياط، لينضم أبناؤها إلى صفوف الجيش حاملين راية الدفاع عن الوطن، تزامنًا مع الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

اُفتتح الاحتفال بعروض أظهرت قوة القدرات البدنية والقتالية للطلبة، يليها استعراضات الأسلحة العسكرية، مع تقديم رايات الكلية وفي خلفيتها موسيقى عسكرية مع السلام الوطني.

أُعلن بعدها عن نتائج التخرج، وتكريم المتفوقين بمنحهم الأنواط، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الشهيد البطل النقيب إبراهيم السيد عوّاد، الذي حملت الدفعة اسمه تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتضحياته في حرب أكتوبر.

تم إلقاء كلمة من قِبل مدير الكلية أركان حرب بهاء عبد الرحيم، وقال فيها :

"تم توفير بيئة تعليمية انضباطية مُميزة تحت إشراف القيادة العامة ، وهذا ساعد بشكل كبير على تخرُّج ضباط يتسمون بالانضباط والعلم الوفير والقتالية المحترفة التامة للمهام الوطنية".

وشهد الحفل حضور قيادات عسكرية بارزة، وأسر الخريجين، في أجواء احتفالية غامرة بالمجد والفخر.