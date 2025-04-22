الداخلية تنفي احتجاز 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل فى زنازين إنفرادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:30 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته بعض المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التوصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن الزعم بتعرض 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات واحتجازهم في زنازين انفرادية ومنع الطعام والملابس عنهم لاعتراضهم على الإجراءات المتبعة للتفتيش .

وأكد المصدر أن النزلاء الأربعة المذكورين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد والاّخرين بالسجن المشدد 15 سنة لنشاطهم الإرهابي ويتم معاملتهم فى إطار الضوابط القانونية المتبعة والتي تُطبق على كافة النزلاء دون تمييز أو تجاوزات وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ولم يتم اتخاذ إجراءات استثنائية حيالهم أو حجزهم انفراديا ومنع الطعام والملابس عنهم كما جاء بتلك المزاعم ، وأن ذلك يأتي فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة والحصول على استثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية .

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر القائمة على اختلاق تلك الادعاءات والترويج لها .