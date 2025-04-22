متى موعد إجازة عيد تحرير سيناء في 2025؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:29 مساءً - أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يتعلق بمواعيد الإجازات الرسمية في البلاد لعام 2025، حيث تم تعديل موعد إجازة عيد تحرير سيناء، ليكون يوم الخميس 24 أبريل 2025 بدلًا من الجمعة 25 أبريل 2025، وهذا التعديل يهدف إلى توفير عطلة نهاية أسبوع طويلة للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الإجازة.

وتشمل هذه الإجازة جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بهدف الحفاظ على انتظام سير العمل مع ضمان استفادة الجميع من العطلة.

يُذكر أن عيد تحرير سيناء يُحتفل به سنويًا في 25 أبريل، وهو اليوم الذي شهد انسحاب آخر جندي إسرائيلي من سيناء عام 1982، وفي عام 2025 يصادف هذا التاريخ يوم الجمعة، ما استدعى نقل الإجازة إلى يوم الخميس 24 أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد يوم الخميس 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، وهو جزء من سلسلة الإجازات التي سيتم الاحتفال بها في الربع الثاني من العام.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

إلى جانب عيد تحرير سيناء وعيد العمال، أعلنت الحكومة أيضًا عن باقي الإجازات الرسمية المتوقعة في عام 2025، وهي كالتالي: