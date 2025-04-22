أيمن ممدوح عباس يحتفي برواد الأعمال.. قصص نجاح انطلقت من "شارك تانك" إلى تجاوز المليار جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - مؤتمر سنوي لتكريم شركات ناشئة تجاوزت المليار جنيه في 2024

نظّمت شركة «A Ventures» المملوكة لرجل الأعمال أيمن ممدوح عباس، المؤتمر السنوي الأول لها، لتكريم عدد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين انضموا حديثًا تحت مظلتها وحققوا إنجازات كبيرة خلال عام 2024، تجاوزت خلالها الشركات المشاركة حجم أعمال يفوق المليار جنيه، وذلك بعد الظهور اللافت في برنامج شارك تانك.

مؤتمر سنوي لتكريم شركات ناشئة تجاوزت المليار جنيه في 2024

مؤتمر سنوي لتكريم شركات ناشئة تجاوزت المليار جنيه في 2024

شارك في الحفل عدد من كبار المستثمرين، على رأسهم الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، إلى جانب نخبة من مؤسسي الشركات الناشئة. وبدأت الفعاليات بعرض فيلم قصير يوثّق مسيرة هذه الشركات منذ لحظة مشاركتها الأولى في برنامج شارك تانك، مرورًا بالتحديات، وانتهاءً بلحظات توقيع عقود الاستثمار مع أيمن عباس.

"A Ventures".. منصة دعم حقيقية لشباب يملكون أفكارًا تحولت إلى مشروعات ضخمة

"A Ventures".. منصة دعم حقيقية لشباب يملكون أفكارًا تحولت إلى مشروعات ضخمة

في كلمته، قدّم المهندس شريف رمضان، المدير التنفيذي لشركة A Ventures، عرضًا تفصيليًا عن الشركة، مشيرًا إلى أنها تأسست منذ 16 شهرًا، وتضم تحت مظلتها نحو 20 شركة تعمل في مجالات متنوعة، تعتمد على طاقات شبابية واعدة، تلقى دعمًا شاملًا من رجل الأعمال أيمن عباس.

وأضاف رمضان أن الشركة لا تكتفي بالدعم المالي، بل تقدم أيضًا الدعم الفني والاستشاري، وتسعى لتحويل أفكار الشباب إلى كيانات ناجحة تسهم في الاقتصاد المصري.

شراكة ملهمة بين عباس ومحمد فاروق تحت راية الإنسانية والنجاح المشترك

أما أيمن ممدوح عباس، فقال إن هذا الحفل يمثل تكريمًا حقيقيًا لمجهودات الشباب، مشددًا على أن اختياراته في برنامج "شارك تانك" لم تكن قائمة فقط على الفكرة أو المشروع، بل على الشخصية، وطريقة عرض الأفكار، والالتزام بالقيم وروح التعاون.

كما طلب من الحضور الاستماع إلى كلمة الدكتور محمد فاروق، الذي تحدّث عن تجربته الشخصية في مجال الحفر والتنقيب عن البترول والغاز، ووجه نصائح ملهمة للشباب عن التمسك بالحلم، والمرونة في مواجهة متغيرات السوق، والعمل الجاد للوصول إلى الأسواق العالمية.

جانب من المؤتمر

وفي كلمته، عبّر فاروق عن فخره بالصداقة التي تجمعه بأيمن عباس، مشيرًا إلى أن سر نجاح عباس يكمن في تواضعه وإعطائه الفضل لكل من يستحقه، وهي سمة قلما تتوفر في رواد الأعمال الكبار.

عبّر فاروق عن فخره بالصداقة التي تجمعه بأيمن عباس

8 شركات ناشئة تكرم في الحفل السنوي.. من "شغلني" إلى "ليـل" و"دوايا"



وفي ختام الحفل، كرّم عباس 8 شركات ناشئة رائدة أثبتت قدرتها على النمو والتوسع خلال فترة وجيزة، وهي:

8 شركات ناشئة نالت التكريم

رسائل تحفيزية من رواد الأعمال للشباب.. والتمسك بالقيم سر النجاح



أعرب عدد من مؤسسي هذه الشركات عن تقديرهم وامتنانهم لما يقدمه أيمن عباس من دعم معنوي وعملي، مؤكدين أن مشاركتهم في "شارك تانك" كانت نقطة تحول كبرى في مسيرتهم، وأن الانضمام إلى "A Ventures" منحهم انطلاقة فعلية وفتح أمامهم أبواب التوسع والنمو.

كما أكدوا أن إدارة الشركة على تواصل دائم معهم، وتقدم لهم حلولًا لمختلف التحديات التي تواجههم خلال مراحل تطوير مشاريعهم.

واختُتم الحفل بفقرة فنية قدمتها المطربة الموهوبة حنين الشاطر، التي أضفت أجواء من البهجة بمجموعة من الأغاني التي لاقت إعجاب الحاضرين.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر