نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادات قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي يزورون شركة "توصيلتي" في الفيوم: نموذج ملهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم الدولة المصرية للشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي في محافظات الصعيد، استقبلت شركة “توصيلتي”، الرائدة في خدمات توصيل الطعام والطلبات بمحافظة الفيوم، وفدًا رفيع المستوى من قيادات قطاع الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، في زيارة رسمية للاطلاع على تجربة الشركة الناجحة كنموذج للتحول الرقمي في شمال الصعيد.

الوفد الزائر ضم كلًا من:

الأستاذ الدكتور خالد حسني، رئيس لجنة الترقيات ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق.

الأستاذ الدكتور محمد خفاجي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بادية.

الأستاذ الدكتور أحمد السداوي، وكيل كلية تكنولوجيا الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الأستاذ الدكتور مصطفى ربيع، رئيس قسم علوم الحاسب ومساعد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم.

عرض تفصيلي لتجربة “توصيلتي”

قدم المهندس محمد طريف، مدير التشغيل بالشركة وأحد خريجي جامعة الفيوم، عرضًا شاملًا للوفد عن آلية التشغيل داخل الشركة، والتي تعتمد على تقنيات حديثة في تكنولوجيا المعلومات، مما ساهم في بناء نظام أوتوماتيكي لتلقي الطلبات وتشغيل الخدمة بكفاءة عالية.

وأوضح أن الشركة، رغم انطلاقها منذ أقل من أربعة أشهر، نجحت في توفير أكثر من 50 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، وتسعى إلى الوصول إلى 1000 فرصة عمل مباشرة بحلول نهاية العام.

تحول رقمي في ثقافة البيع والتوصيل

من جانبه، أكد الأستاذ محمد ثابت، مدير التعاقدات، أن بدايات المشروع واجهت تحديات كبيرة نظرًا لغياب ثقافة البيع الإلكتروني في محافظة الفيوم، لكن مع الوقت، ازداد الوعي المجتمعي، وتعاونت المحلات والمطاعم مع الشركة في نشر ثقافة البيع عبر التطبيقات. ونجحت “توصيلتي” حتى الآن في التعاقد مع أكثر من 205 جهة متنوعة تشمل مطاعم وصيدليات ومحلات تجارية.

بناء هيكل إداري محلي بالكامل

أوضح الأستاذ محمد عبد الرحمن، المدير الإداري للشركة، أن بناء الهيكل الإداري كان أحد التحديات الكبرى، نظرًا لحداثة فكرة الشركات الناشئة في شمال الصعيد. وأضاف أن الشركة تبنت سياسة التدريب المكثف للشباب من أبناء الفيوم، معظمهم من خريجي جامعة الفيوم، وهو ما أسفر عن تكوين فريق عمل متميز. وأكد أن عدد العاملين سيصل إلى ألف شاب بنهاية العام، إضافة إلى أكثر من 5000 فرصة عمل غير مباشرة داخل الجهات المتعاقدة مع التطبيق.

إشادة من قيادات القطاع الأكاديمي

في كلمته، أشاد الأستاذ الدكتور خالد حسني بتجربة “توصيلتي”، معربًا عن فخره بأن يقود هذه التجربة شباب من خريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويعملون في محافظتهم لخدمة مجتمعهم المحلي. وأكد دعمه الكامل لتكرار هذه التجربة في جامعات مصر المختلفة، والعمل على ربط البحث العلمي بسوق العمل، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تصبح مصدرًا للتطبيقات والتكنولوجيا، وليس مجرد مستخدم لها.

بدوره، أعرب الأستاذ الدكتور محمد خفاجي عن سعادته الغامرة بنجاح النموذج الفيومي، مشيرًا إلى أن تطوير التطبيق بالكامل تم بأيدٍ مصرية من خريجي جامعة الفيوم. كما نوّه بأن التجربة حققت صدى دوليًا وبدأت في التوسع خارج مصر، وهو ما يعزز من فرص تصدير تكنولوجيا المعلومات ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ذلك ينسجم تمامًا مع رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

دعم أكاديمي وتوسيع التعاون

من جهته، أبدى الأستاذ الدكتور مصطفى ربيع استعداد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم الكامل للتعاون مع “توصيلتي” في مجالات التدريب والبحث العلمي، مشيدًا بأن الفكرة مصرية 100% ويديرها شباب طموح من أبناء المحافظة. وشدد على أهمية دعم هذه النماذج الناجحة وتوسيعها لتشمل باقي محافظات الصعيد.

كما اقترح الأستاذ الدكتور أحمد السداوي نقل التجربة إلى محافظة أسوان، مؤكدًا أن طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لديهم مشاريع مشابهة، ويمكن أن تكون تجربة “توصيلتي” نموذجًا أوليًا للتطبيق هناك. وقد رحبت إدارة الشركة بهذا الاقتراح، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون في دعم الطلاب ونقل الخبرات التقنية.

ختام الزيارة

في ختام الزيارة، وجهت شركة “توصيلتي” شكرها العميق للوفد الزائر، مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل دعمًا حقيقيًا للشباب ورواد الأعمال، وتحفيزًا لنشر ثقافة التحول الرقمي في صعيد مصر. كما تعهدت الشركة بمواصلة العمل على توسيع رقعة التجربة لتشمل كافة المحافظات، وجعل محافظة الفيوم مركزًا رياديًا لتكنولوجيا التوصيل الذكي في مصر والمنطقة.

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