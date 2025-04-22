نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تكشف عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية في الظل، بينما يسجل جنوب البلاد درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.

تفاصيل الطقس المتوقع

الطقس نهارًا: يُتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة في معظم المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

الطقس ليلًا: تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح معتدلة على معظم الأنحاء.

كما يُتوقع أن تشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب المناطق، حيث ستكون مُثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة والصحراوية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

القاهرة: العظمى 39 درجة، الصغرى 27 درجة.

الإسكندرية: العظمى 34 درجة، الصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 32 درجة، الصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 42 درجة، الصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 42 درجة، الصغرى 26 درجة.

أسوان: العظمى 43 درجة، الصغرى 27 درجة.

ينبغي توخي الحذر من حرارة الطقس، خاصة في المناطق الداخلية والصحراوية، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.