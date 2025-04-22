وزير العمل يعلن عن فرص عمل بقبرص بمرتبات 90 ألف جنيه شهريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:28 صباحاً - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توفير 6 فرص عمل في شركة قبرصية، وذلك على مهنة فني لحام بالتخصصات الأتية : لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني بشكل أساسي باستخدام طرق اللحام GTAW ، أو مزيج من طرق اللحام Smaw fsaw/Gmaw.. واللحام بقوس الغاز، واللحام بالقوس الكهربائي، و اللحام بالقوس المعدني للفولاذ، و اللحام بالقوس الكهربائي المحمي.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن مميزات هذه الفرص ، أن إجمالي الراتب كل شهر 1500 يورو، و 38 ساعة عمل لمدة 5 أيام في الأسبوع، بالاضافة إلى ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر، وتوفر الشركة المواصلات من والى العمل مجانا، ويمكن أن توفر السكن والوجبات، بمقابل ثابت من أجر العامل ، كما توفر الشركة تذاكر سفر من وإلى مصر مجانا، ومدة العقد 24 شهرا، ويمكن تجديده لمدة عامين أخرين، والشروط الا تقل الخبرة عن 5 سنوات ، ويفضل مؤهلات للحام، ومن لديه شهادات خبرة بالمجال، كما يشترط إجادة اللغة الانجليزية.